Повышение пенсий: эксперт указал, что мешает Украине догнать Европу

В Украине соотношение между средней зарплатой и пенсией составляет 27%. А в Европе этот коэффициент колеблется от 45% до 68%. То есть пенсионная реформа, которая была начата 2 года назад, не решила основного вопроса – коэффициент замещения не был повышен до 40%. А это минимальный уровень для европейских стран.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил исполнительный директор ОО «Экономический дискуссионный клуб» Олег Пендзин.

«Еще в прошлом веке Международная организация труда определила так называемый коэффициент замещения. Это минимальное соотношение между средней зарплатой и пенсией. Почему это настолько важно? Потому что с точки зрения Мировой организации труда, человек, выходя на пенсию, не может очень сильно страдать в связи с резким уменьшением его доходов. Поэтому они определили, что минимальный порог этого соотношения должен быть не меньшим, чем 40%. То есть соотношение средней зарплаты и средней пенсии должен быть 40%», – объясняет Олег Пендзин.

По его словам, на сегодняшний день коэффициент замещения в Европе колеблется от 45% (в странах Прибалтики) до 68% (в странах Старого света).

«А в Украине коэффициент замещения составляет всего лишь 27%! Это говорит о том, что пенсионная реформа, которая была начата 2 года назад, кроме того, что не решила вопрос дефицита Пенсионного фонда, что так сильно от нас хотели наши кредиторы, она не решила основного вопроса – коэффициент замещения не был повышен до 40%. А это, я напомню, минимальный уровень для европейских стран», – подчеркнул экономист.

Олег Пендзин добавил, что повышение коэффициента замещения в Украине пока под вопросом, ведь в январе этого года Украина не выполнила требование кредиторов относительно введения накопительной системы.

«Поэтому мы обречены вернуться к этому вопросу. Потому что в тех условиях, в которых живет нынешний пенсионер – это абсолютный нонсенс», – подытожил исполнительный директор ОО «Экономический дискуссионный клуб».

Напомним, экономист Андрей Новак объяснил, как избавиться от дефицита Пенсионного фонда.

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