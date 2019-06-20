От «Слуги народа» выдвинули фигуранта коррупционного дела

Самый богатый из председателей объединенных общин Черниговщины Сергей Гарус выдвигается в депутаты от «Слуги народа».

Как пишут черниговские СМИ, за этим «новым лицом» тянется коррупционная история – махинации с землей.

По сообщениям журналистов, будучи помощником местного нардепа и начальником коммунального предприятия «Парковка и рынок» Черниговского горсовета, он был задействован в махинациях с землей и других злоупотреблениях, которые привели к многомиллионным убыткам для бюджета города.

В последние годы местные СМИ называют Гаруса «коллекционером земельных участков». На посту председателя Ивановской ОТГ Черниговского района Черниговской области, он стал фигурантом расследования антикоррупционных органов. Его обвинили в том, что в 2017 и 2018 году в нарушение требований Закона «О предотвращении коррупции» он получил в подарок два земельных участка.

В декларации Сергея Гаруса – миллиона наличными, несколько дорогих машин и гектары земель в лакомых уголках Черниговщины.

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