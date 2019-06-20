Орден Свободы посмертно: Геращенко предложил наградить Тымчука

Народные депутаты Украины собираются направить обращение к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наградить посмертно Дмитрия Тымчука Орденом Свободы.

Об этом в кулуарах ВРУ, которые транслировал телеканал ZIK, заявил нардеп Антон Геращенко.

«Наш коллега Дмитрий Тымчук много сделал для защиты Украины в информационном поле. Поэтому вместе с группой коллег, будем подписывать обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением наградить посмертно Дмитрия Тимчука Орденом Свободы», – говорит Антон Геращенко.

Народный депутат рассказывает о том, каким человеком был Дмитрий Тымчук.

«Дмитрий Тымчук преимущественно не показывал своих эмоций. Он редко выступал с трибуны, никогда не был эмоциональным. В свое время Дмитрий служил в армии. Видимо, занимался чем-то приближенным к разведке. Такие люди никогда не будут выражать свои эмоции на публику», – отмечает Антон Геращенко.

Сейчас для создания временной следственной комиссии относительно трагической смерти Дмитрия Тимчука нет оснований, говорит народный депутат.

«Полиция и прокуратура проводят расследование. Зафиксировано место трагедии, тело Дмитрия сейчас на судебно-медицинской экспертизе. Также правоохранители исследуют оружие, пуля из которого попала в Тымчука. Поэтому оснований для создания ВСК – нет», – объясняет Антон Геращенко.

Напомним, в Киеве нашли мертвым нардепа Дмитрия Тымчука, по предварительной версии – депутат выстрелил в себя.

Полиция выясняет все обстоятельства гибели: идут все экспертизы, чтобы понять действительно ли это было убийством по неосторожности. Эксперт по вопросам государственной безопасности Юрий Михальчишин предполагает, что Дмитрий Тымчук мог совершить самоубийство.

Кроме того, на сайте Главного управления Национальной полиции в городе Киеве пишут что, вероятно, из квартиры Дмитрия Тымчука исчезли некоторые ювелирные изделия.

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