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Новости » Спорт 20 июня, 2019, 16:18
Официально: УЕФА отказал федерациям футбола Португалии и Люксембурга в деле Мораеса

Иск о неправомерности выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины по футболу сегодня, 19 июня, был отклонен Апелляционным комитетом Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, что Федерации футбола Португалии и Люксембурга обратились в УЕФА с заявлением относительно неправомерного, по их мнению, выступления Жуниора Мораеса за сборную Украины в мартовских матчах квалификации Евро-2020. Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА отклонил этот иск.

Португальцы и люксембуржцы обратились к следующей инстанции – Апелляционного комитета УЕФА, который подтвердил предыдущее решение, сообщает официальный сайт УАФ.

 

 
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