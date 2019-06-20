«Нет Портнову в КНУ!»: студент заявил об угрозах незачетом за участие в акции протеста

Студент сообщил об угрозах незачетом от охранников университета за участие в акции протеста против назначения Андрея Портнова профессором КНУ

Об этом сообщил активист Сергей Мазур в Facebook.

«Иван Голод. Студент КНУ им.Шевченко. Один из организаторов акции «Нет Портнову в КНУ!» Угадайте почему ему сегодня угрожали охранники университета и обещали незачетом», – написал Мазур.

Он также отметил, что «акция не только о том, чтобы уволили Портнова, но и чтобы поддержать таких студентов, которых администрация хочет поставить на место».

Сегодня в четверг, 20 июня, возле Киевского национального университета им. Шевченко состоится акция протеста против назначения экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова профессор указанного университета.

Напомним, Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко.

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