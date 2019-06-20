На ЧМ-2019 по стритболу в Амстердаме украинки стартовали с двух поражений

В Амстердаме (Нидерланды), где продолжается чемпионат мира-2019 по стритболу (баскетбол 3х3 в одну корзину), вслед за мужчинами, сегодня, 19 июня, начался турнир среди женских команд.

В стартовой игре группового этапа чемпионата мира-2019 сборная Украины (Кристина Филевич, Ольга Мазниченко, Евгения Спитковская, Наталья Цюбик, тренер – Владимир Холопов) потерпела поражение от россиянок – 12:13. Уступая в дебюте матча (2:6), наши девушки сравняли счет, но россиянки вновь вернули себе преимущество, которое продержали до завершения матча. В конце встречи наша команда приблизилась к соперницам, сократив отставание до минимального, но времени на то, чтобы провести полноценную заключительную атаку в основное время украинкам не хватило – 12:13.

Через некоторое время наша команда проиграла и второй матч первого игрового дня, уступив два очка сборной Италии – 15:17. За 50 секунд до завершения матча украинки выигрывали с разницей в два очка, но не удержали преимущество и уступили, чем ухудшили шансы на выход в четвертьфинал, куда выйдут только две первые команды группы, в которой соревнуются пять сборных.

Турнирное положение после первого дня: Россия и Италия – по две победы в двух матчах; Новая Зеландия – одна победа и одно поражение; Украина и Индонезия – по два поражения.

Добавим, что в пятницу, 21 июня, украинки попытаются реабилитироваться в поединках с Новой Зеландией и Индонезией.

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