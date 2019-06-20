Московский патриархат требует в суде признать незаконной регистрацию ПЦУ

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Украинской православной церкви (Московского патриархата) о незаконности государственной регистрации Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом сообщает юридический отдел Украинской православной церкви (МП).

«18 июня 2019 года Окружной административный суд города Киева принял к рассмотрению и открыл производство в административном деле на основании предъявленного Киевской митрополией Украинской православной церкви иска о признании противоправным и отмене решения, обязательстве совершить действия», – отмечается на сайте.

Иск подан в отношении Министерства культуры Украины и государственного регистратора – КП «Центр правовой помощи и регистрации». Речь идет о «нарушении законодательства», а также «совершение ответчиками по административному делу противоправных действий».

В УПЦ (МП) считают, что решение государственного регистратора о проведении государственной регистрации создания юридического лица с наименованием «Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви)» и соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований суд должен отменить.

В настоящее время Киевская митрополия УПЦ (МП) осуществляет подготовку к участию в рассмотрении административного дела.

30 января 2019 года КП «Центр правовой помощи и регистрации» зарегистрировал образования Православной церкви Украины (ПЦУ) как юридического лица с наименованием «Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви)».

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