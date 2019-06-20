Компания «Софт Оил» заявила, что ГФС похитила их директора. Требуют вмешательства ГБР

Владелец компании-импортера «Софт Оил» Дмитрий Олейник заявил, что сотрудники ДФС похитили директора компании Кирилла Суворова. Вместе с адвокатами будет требовать от ГБР расследование инцидента.

Об этом заявили на брифинге «Похищение человека и произвола фискальных органов Днепропетровской и Николаевской областей» в «Интерфакс-Украина».

Кирилл Суворов исчез 27 мая, до сих пор с ним никто не может связаться. Телефон предпринимателя выключен, дома он не появлялся. Это связывают с его бизнес-деятельностью. В начале мая компания «Софт Оил» подписала контракт на поставку масла базового в Украину. Уже в конце месяца в Николаев пришли 2 танкера с товаром, лаборатория выдала положительное заключение товара, таможенные декларации на импорт подтвердились, была оплачена первая часть сборов в бюджет в 8 млн грн.

«Мы уже заплатили за растаможку около 8 млн грн, и должны были уплатить в бюджет еще 34 млн.Однако из-за произвола фискальных служб эти платежи заблокированы», – отметил владелец компании Дмитрий Олейник.

Дмитрий Олейник

На продукцию, которая сейчас находится в николаевском порту, наложили арест. Такие действия фискальных органов защитники Кирила Суворова считают давлением на компанию.

«Какой здесь смысл фиктивного предприятия, в чем заключается уклонения от уплаты налоговых платежей при полном декларировании товара, мне лично, как адвокату, не понятно», – заявил адвокат компании «Софт Оил» Вячеслав Тиховлис.

Вместе с тем адвокат семьи похищенного Егор Латайко подчеркнул, что информация, полученная им от родственников Кирилла Суворова, просто ужаснула.

«27 мая к ним домой приехали люди, которые представились сотрудниками Днепропетровской ГФС и забрали Кирилла с собой, сказав, что в течение 10 дней он вернется. На следующий день эти же сотрудники приезжали к ним по месту жительства и забрали его личные вещи. Опять успокоили родственников, Кирилл вернется домой. Как уже понятно, на сегодня его все еще нет», – отметил адвокат.

Как сообщил Латайко, позже в Днепропетровский ДФС заявили, что Кирилл проходит по программе защиты свидетелей.

«Но мы понимаем, что это юридически невозможно, статья «фиктивное предпринимательство», по которой налоговая имеет претензии к компании-импотеру, просто не предусматривает такой опции. После этого случая я подал заявление об исчезновении человека. Пока неизвестно, возбуждено уголовное дело или нет. Считаю, что это неприкрытое давление на бизнес и бандитизм», – заявил Латайко.

Адвокаты и представители компании уже подали соответствующие заявления и жалобы в Апелляционный суд с целью снять арест.

«Будем требовать от ГБР, чтобы оно выполнило свои обязанности, расследовало это дело и установило лиц, к ней причастны», – заявил адвокат Тиховлис.

Как сообщалось, в мае Кабинет министров создал комиссию по реорганизации Государственной фискальной службы, которую временно возглавил начальник Одесской таможни Александр Власов.

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