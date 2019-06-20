Филарет на собственном так называемом соборе решил «восстановить УПЦ КП»

Так называемый поместный «собор Украинской православной церкви Киевского патриархата постановил возобновить существование ликвидированной церкви и отменил признание Православной церкви Украины.

Об этом говорится в решении «собора» Филарета от 20 июня, пишет Украинская правда.

В частности, «собор» отменил постановление поместного собора 15 декабря 2018 года, где объединилось украинское православие и была ликвидирована УПЦ КП.

Сторонники патриарха Филарета утверждают, что никакого собора 15 декабря не было.

«Это был не поместный собор, а собрание подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации УПЦ КП, по требованию вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея», – говорится в тексте постановления.

«Поместный собор заявляет и принимает, что УПЦ КП, зарегистрирована государственным органом и продолжает существование и деятельность», – прибавили по итогам так называемого собора.

Также на съезде подтвердили, что главой УПЦ КП остается Филарет.

У Филарета считают, что томос об автокефалии «не соответствует уставу автокефальных церквей, и поэтому ставит УПЦ в зависимость от Константинопольского патриархата».

«Нас не устраивает содержание томоса об автокефалии Православной церкви Украины», – отметили в постановлении собора ликвидированной церкви.

На начало съезда на «соборе» не было ни одного украинского архиерея. Большинство из архиереев бывшей УПЦ КП, которая на объединительном соборе 15 декабря 2018 года влилась в ПЦУ, проигнорировали призывы патриарха Филарета.

Напомним, Епифаний о Филарете: Искал с ним компромисс, но в ответ слышал только язык ультиматумов.

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