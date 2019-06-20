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Новости » Мир 20 июня, 2019, 12:52
Эрдоган: Турция обратится в международные суды из-за смерти Мурси

Организация исламского сотрудничества должна принять меры с учетом смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси.

Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Стамбуле, сообщает Anadolu.

«Смерть Мурси не была естественной, его убили», – сказал Эрдоган и добавил: «Турция сделает все возможное, чтобы привлечь к ответственности египетский режим в международных судах».

Он также заверил, что турецкая сторона поднимет этот вопрос на встрече G20 в Осаке.

Как сообщалось, экспрезиденту Египта Мухаммеду Мурси стало плохо во время судебного заседания 17 июня, вскоре он скончался в больнице. 67-летнего Мурси обвиняли, в частности, в шпионаже и контактах с террористами группировки ХАМАС.
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ТурцияРеджеп Тайип Эрдоганновости мираМухаммед Мурси
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2019-06-20 15:03 :37