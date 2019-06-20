Чубарову предлагали «рискованное» место в партии Порошенко

Председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову предлагали место в списке партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», однако Меджлис принял другое решение.

Об этом рассказал лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в эфире радио Крым.Реалии 19 июня.

«Нам показалось, что это (место в списке «Европейской солидарности», – ред) на грани большого риска и по списку Смешко более вероятно, что он пройдет. Тем более, он его берет в пятерку. Но, возможно, мы и ошиблись», – сказал он.

«Пока что, как показывают рейтинги, «Сила и честь» не переходит 5-процентный барьер. Будем надеяться, что все-таки пройдет. Это будет большая потеря не только для нас, но и для украинского парламента», – добавил Джемилев.

Ранее Чубаров сообщил, что стал третьим номером в списке партии «Сила и честь» Игоря Смешко за его «четкую позицию по Крыму».

«Крым.Реалии» отмечает, что команда крымчан может усилиться в рядах украинской власти. О намерении бороться за мандаты народных депутатов на парламентских выборах уже объявили около 10 политиков, чиновников и общественных деятелей – выходцев из Крыма.

По партийным спискам в Верховную Раду баллотируются 5 членов Меджлиса лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз (партия Петра Порошенко «Европейская солидарность»), глава Меджлиса Рефат Чубаров (партия «Сила и честь» Игоря Смешко), Гаяна Юксель (Партия зеленых Украины), член Меджлиса крымскотатарского народа и Всемирного конгресса крымских татар Абмажит Сулейманов («Народный Рух Украины»).

На выборы в Верховную Раду идут не только представители Меджлиса крымскотатарского народа.

Среди них – украинская журналистка и государственный деятель крымскотатарского происхождения, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар (партия «Украинская стратегия Гройсмана»), бизнесмен Андрей Сенченко («Сила права»), общественный деятель и волонтер Наталья Лютикова («Народный Рух Украины»).

Делегат Курултая крымскотатарского народа Рустем Умеров, координатор инициативы «КримЅОЅ» Тамила Ташева и исполнительный директор фонда «ВостокЅОЅ» Александра Дворецкая идут на выборы с партией «Голос» Святослава Вакарчука, а блогер и дизайнер Лиза Богуцкая – с партией Владимира Зеленского «Слуга народа».

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