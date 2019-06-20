Будущую коалицию составят «Голос» и «Слуга народа», – политтехнолог рассказал, о чем говорят его клиенты

Сейчас очень активно обсуждается вопрос коалиции в будущем парламенте. В кулуарных разговорах большинство склоняются, что она будет состоять из «Голоса» и «Слуги народа». Возможно, к ним присоединится Юлия Тимошенко со своей политической силой, но как раз ее участие – под вопросом.

Об этом в эфире телемарафона «30 дней президента Зеленского» на телеканале ZIK рассказал политтехнолог Дмитрий Раимов.

«Коалиция в будущем парламенте будет состоять из двух политических партий – «Слуга народа» и «Голос». Именно такой сценарий уже сейчас можно считать решенной историей», – сказал Раимов.

По его словам, вопросы могут возникать только к распределению министерских постов и будет принят закон об оппозиции.

«Мне хотелось бы увидеть закон об оппозиции, чтобы она могла контролировать власть. Но это уже будут нюансы. Потому что пока за социологией и кулуарными разговорами, которые есть, коалиция будет формироваться из двух политических сил: «Голос» Вакарчука и «Слуга народа» Разумкова и Зеленского», – отметил он.

Эксперт отметил, что в этом случае ссылается на разговоры клиентов, с которыми работает как политический консультант.

«Мои клиенты – приближенные к одним или другим кабинетам или же вообще присутствуют в этих кабинетах. Там широко обсуждается только один сценарий коалиции с командой Вакарчука и Зеленского», – прокомментировал он.

Отдельный вопрос возникает только в присутствии в коалиции Юлии Тимошенко. По мнению Раимова, ей вероятнее всего будет предложена высокая должность или в парламенте или в Кабинете министров.

«Я, конечно, больше склоняюсь в сторону парламента относительно Тимошенко. Потому Кабмин сформируют как раз две политсилы. И я могу это сейчас зафиксировать, а после политической гонки, когда же будет создана коалиция, еще раз об этом поговорить. Думаю, что все подтвердится. Хотя уже сейчас могу сказать, что решение почти принято», – добавил Раимов.

Напомним, народный депутат Украины Олег Куприенко в Конституционном суде Украины доказывал, что В 2014-м году парламентскую коалицию сформировали 302 народных депутата. После того, как из нее вышли фракции «Радикальной партии Олега Ляшко», «Батькивщины» и «Самопомощи», все равно там осталась парламентское большинство. Следовательно, указ Владимира Зеленского о роспуске парламента неконституционным.

Вместе с тем, представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил, что ни Администрации Президента, ни Конституционному суду не было предоставлено официальной информации о наличии в парламенте коалиции.

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