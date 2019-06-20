Благодаря новому постановлению КМУ тарифы на электроэнергию для населения с 1 июля не вырастут, – Буславець

Новый вариант постановления правительства о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии – оптимальное и компромиссное решение и для регулятора и всех участников, благодаря которому тарифы для населения останутся на прежнем уровне.

Такое мнение высказала генеральный директор директората развития энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславець, сообщает УНИАН.

Речь идет о постановлении КМУ от 12 июня «О внесении изменений в положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии».

«Это консенсус и основная цель. Почему вносились изменения? Потому что Нацкомиссия (НКРЭКУ) не могла, исходя из своих процедур, определённые моменты реализовать по первоначально принятому ПСО. Шла речь о том, чтобы установить тарифную диспетчеризацию, которую мы хотели возложить на всю генерацию, в том числе и частную, которая бы оплачивала определённые не балансы, помимо физического объёма «Энергоатома» и «Укргидроэнерго». НКРЭКУ не могла этого сделать быстро, поэтому был переформатирован механизм через гарантированного покупателя, чтобы дать возможность с 1 июля всё-таки населению и другим потребителям не почувствовать какого-то резкого скачка цены», – отметила Ольга Буславець.

По ее словам, новый вариант постановления – это общий консенсус Кабмина, НКРЭКУ и всех участников, на которых возлагаются спецобязательства. Также благодаря ему тарифы для населения останутся на прежнем уровне.

«Тарифы не вырастут. Они останутся на том уровне, который действует сейчас, причем механизм ВСО предполагает, что будет сдержанна и цена для всех остальных потребителей путем покупки технологических потерь в сетях, закладываемых в тариф на распределение и передачу электрической энергии», – отметила Ольга Буславець.

Напомним, реформа рынка электроэнергии предполагает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка. В конце мая КМУ разработал постановление о компенсации роста тарифов для населения через механизм спецобязательств, которые полагаются на государственные «Энергоатом» и «Укргидроэнерго». Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверял, что КМУ принял все необходимые решения для предотвращения роста цен на электроэнергию с 1 июля, когда должна начать свою работу рынок электроэнергии.

Как ранее сообщалось, гендиректор «Энергоатом-Трейдинг» Сергей Бедин заявил, что компания готова участвовать в поддержке тарифов для населения при введении нового энергорынка.

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