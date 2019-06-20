30 дней Зеленского: Перенос АП – последнее, что интересует украинцев, – Мосийчук

Идея переноса Администрации президента с Банковой – хорошая инициатива. Однако, она будет хороша только после решения действительно важных вопросов. Например, стабилизации ситуации в стране или отмены постановления правительства о повышении цены на газ.

Об этом в эфире телемарафона «30 дней президента Зеленского» на телеканале ZIK рассказал народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

Комментируя идею Владимира Зеленского о переносе Администрации президента, он подчеркнул: понимает такую инициативу. Мол, на Банковой атмосфера – просто удручающая.

«Само здание – в этом советском барокко, она создает очень гнетущую атмосферу», – считает нардеп.

Однако, по его словам, непонятно, почему переносить АП именно в Украинский дом на Крещатике. Ведь это здание размещено – практически на грани Правительственного квартала. То есть, с точки зрения логистики перенос ничего не меняет.

«Президент говорил, что Правительственный квартал вынесут, чтобы не мешать киевлянам, не создавать заторов. И Украинский дом – практически с другой стороны границы Правительственного квартала, чем нынешняя АП. К тому же он имеет такую же советскую атмосферу. Не забывайте, что это музей имени Владимира Ильича Ленина, там своеобразная архитектура», – рассказал Мосийчук.

К тому же, по его словам, затраты на безопасность во время переоборудования Украинского дома в Администрацию президента будут огромными. Ведь, здание, практически, стеклянное, панорамные окна нужно будет бронировать.

«В целом идея с переездом имеет место, однако после стабилизации экономической ситуации в стране. К тому же она имеет место, когда это делается на территориальной границы столицы и не мешает жизнедеятельности города», – подчеркнул Мосийчук.

И в то же время он отметил: перенос АП – не самый важный вопрос, который есть сейчас на повестке дня.

«Мы говорим о переезде и чём угодно. И за первые 30 дней в времени войны президент должен осуществить кадровые назначения руководителей областей, зато нет ни одного. Исполняющие обязанности – это не то. Переезд украинцев интересует в последнюю очередь, а вот отмена постановления правительства о повышении цены на газ, которую обещал сделать Зеленский, волнует. Меня интересует, почему нет этого указа президента», подчеркнул Игорь Мосийчук.

Как сообщалось ранее, директор Института гражданского образования НаУКМА Людмила Зубрицкая заявляла, что идея Владимира Зеленского о переносе Администрации Президента – попытка визуализировать весь «внесистемный» посыл его кампании. Однако, вопрос в том, кто будет платить за такой переезд, ведь администрация финансируется за средства налогоплательщиков.

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