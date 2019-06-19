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Новости » Политика 19 июня, 2019, 22:30
Зеленский надеется, что виновные в катастрофе МН17 будут наказаны

Президент Владимир Зеленский надеется, что виновные в сбитие рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году будут наказаны.

Об этом пишет Администрации президента в Twitter.

«Украина приветствует выводы международной следственной группы (JIT) по MH17. Президент Украины надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила сегодня подозрение, но и все, кто виноват в дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин», – сказано в сообщении.

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2019-06-20 06:57 :26