Зеленский надеется, что виновные в катастрофе МН17 будут наказаны

Президент Владимир Зеленский надеется, что виновные в сбитие рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году будут наказаны.

Об этом пишет Администрации президента в Twitter.

«Украина приветствует выводы международной следственной группы (JIT) по MH17. Президент Украины надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила сегодня подозрение, но и все, кто виноват в дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин», – сказано в сообщении.

Читайте больше новостей на тему: Владимир Зеленский

Читайте больше новости о: Владимир Зеленский

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.