Волкер: Россия окончательно потеряла возможность вернуть Украину в империю

Попытки Кремля вернуть Украину под свое влияние, сделать ее частью «Российской империи» не будут иметь успеха, поскольку этого уже не захочет украинский народ.

Об этом на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената США заявил спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Укринформ.

Тема слушаний – «Пять лет после Революции Достоинства: прогресс Украины и враждебная активность России».

«Если Россия хочет, чтобы Украина снова стала частью российской сферы влияния «Российской империи», то я думаю, что эта возможность утрачена. Ведь украинский народ уже никогда не вернется туда», – отметил Волкер.

Он подчеркнул, что США, Евросоюз и другие страны Запада помогают украинцам бороться с агрессией России, которая имеет целью восстановить контроль над Украиной.

«Мы прилагаем значительные усилия, чтобы сохранять объединенную мощную западную политику. США и ЕС ввели санкции, усилили их. Мы сняли ограничения на поставки Украине летального оружия», – отметил Волкер.

Кроме того, он напомнил о выделении дополнительной помощи со стороны США для Украины в сфере безопасности и обороны.

«Следовательно, мы усиливаем нашу позицию, и я считаю, что эта позиция является устойчивой», – подчеркнул спецпредставитель Госдепа.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.