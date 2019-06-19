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Новости » Мир 19 июня, 2019, 20:55
Вблизи греческого острова Саламин на дне моря археологи обнаружили древние руины

Министерство культуры Греции объявило об открытии остатков большого дома под водой в заливе Ампелакия, недалеко от острова Саламин.

Исследование было проведено экспертами из Института морских археологических исследований (IMAR). В проекте приняла участие междисциплинарная команда исследователей, учитывая сферы морской археологии и геофизических наук, сообщает Ancient-origins.net, пишет Новое время.

Ученые использовали новые методы, чтобы исследовать воды вокруг исторического острова Саламин. Это позволило им полностью раскопать большое сооружение на западе залива Ампелакия, найденную на мелководье. Археологи знали о существовании структуры, потому что ее контур можно было разглядеть во время отлива.

Вокруг площадки был установлен барьер, чтобы обеспечить доступ к зоне для надлежащего обследования. Это, как отметили ученые, «позволило совместное использование методов и технических средств для подводных и наземных работ при исследовании древней конструкции здания». Эта техника раскопок позволила тщательно изучить морское дно и позволила археологам раскопать фундамент большого дома.

В предыдущие годы команда обнаружила строения на востоке и юге залива Ампелакия, который, возможно, был местом сбора греческого флота, воевал в битве при Саламине в 480 г до н.э. Сейчас дайверы нашли сооружение длиной 50 футов (15 м), которая «была расположена на оси север-юг». Это была, вероятно, «одна из главных общественных зданий в этом районе, расположена в самой низкой точке древнего города – в порту».

Исследователи также обнаружили керамику, плинтусы и колонны здания. Многочисленные фрагменты ручек амфор также были изъяты из грязи. Археологи также обнаружили большое количество керамики разных эпох: от классического до римского периода.

Из группы мраморных произведений искусства позднего классического периода эллинизма выделяется голова статуи, которая изображала атлета или бога Гермеса. Это первый подобный артефакт, найденный на этом участке.
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Грецияархеологиновости мира
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2019-06-19 21:16 :48