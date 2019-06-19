В семи городах Украины разоблачили деятельность интернет-агитаторов, которые работали на Россию

Сотрудники Службы безопасности Украины во время выполнения задач по обеспечению информационной безопасности государства выявили и пресекли деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях нашего государства.

Об этом сообщает прессцентр СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что сеть имела отделения в Киеве, Одессе, Чернигове, Харькове, Николаеве, Житомире и Сумах, управление ею осуществлялось с территории Российской Федерации.

«Агитаторы, используя социальную сеть «Facebook», а также запрещенные в Украине ресурсы «Вконтакте» и «Одноклассники», распространяли информационные материалы деструктивного характера. Они, в частности, распространяли публикации с призывами к искусственному расшатыванию общественно-политической ситуации в стране, а также осуществляли среди пользователей социальных сетей подбор единомышленников для привлечения их к противоправной информационной деятельности», – говорится в сообщении.

Кроме того, оперативники СБ Украины задокументировали, что полученные от российских кураторов задачи были направлены на радикализацию общественных настроений в государстве во время выборов в Верховную Раду Украины, в частности, за распространение дезинформации о переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе, провоцирование националистически настроенных лиц к протестным действиям.

«СБУ в очередной раз обращается к сознательным гражданам Украины с просьбой быть внимательными и в случае получения от неизвестных людей предложений по размещению деструктивного контента, а также выявления фактов размещения в социальных сетях и провокационных антиукраинских публикаций, сообщать на горячую линию сбу 0 800 501 482», – добавили в ведомстве.

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