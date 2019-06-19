В полиции рассказали, что заявило близкое к погибшему депутату Тымчуку лицо

Близкая к погибшему народному депутату Дмитрию Тымчуку особа заявила о вероятном отсутствии в его помещении нескольких ювелирных изделий.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

«В ходе проведения следственных действий лицо, близкое к погибшему народному депутату, заявило о вероятном отсутствии нескольких ювелирных изделий», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как сообщалось, в среду, 19 июня, в Киеве погиб народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление», военный журналист Дмитрий Тымчук. О том, что он выстрелил в себя во время чистки оружия, сообщил его коллега Антон Геращенко в Facebook.

По факту гибели Тымчука открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство).

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