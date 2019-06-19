Убийство Хашогги: ООН признала виновными наследного принца и чиновников Саудовской Аравии

Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Агнес Калламар заявила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман и другие высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии ответственные за убийство саудовского журналиста Джамала Хашогги.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Reuters.

В 100-страничном отчете спецдокладчик ООН заявила, что Хашогги стал жертвой преднамеренной казни, за которую ответственность несет Саудовская Аравия. Хашогги, критик наследного принца и обозреватель газеты Washington Post, в последний раз был замечен в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Там он должен был получить документы перед своей свадьбой.

По словам саудовского прокурора, его тело было расчленено и вывезено из дома, а его останки не найдены.

Калламар призвала международное сообщество ввести санкции против Мухаммеда ибн Салмана и заморозить личные активы, пока он не докажет, что не несет ответственности за убийство.

«Существуют достоверные доказательства, которые требуют дальнейшего расследования относительно личной ответственности саудовских чиновников высокого уровня, в том числе и наследного принца», – заявила она.

Калламар призвала генсека ООН начать международное расследование.

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