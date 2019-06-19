Томенко назвал Смешко «кагебистом» в ответ на требование извиниться

Для меня было шоком заявление представителей партии «Сила и честь» Игоря Смешко. У меня вечная проблема с кагебистами.

Об этом в эфире программы «Vox populi» (19.15 – 20.00 на телеканале ZIK) заявил политик Николай Томенко.

Зритель обратился с вопросом о том, как гость программы может прокомментировать заявление представителей партии «Сила и честь» Игоря Смешко о том, что господин Томенко недостаточно уважает Конституцию Украины в части защиты национальных меньшинств и больше заботится о титульной нации. В ответ господин Томенко сказал, что знает в партии Смешко многих патриотических людей и был шокирован из-за этого заявления.

«Кто интересуется, тот может в Интернете найти этот фрагмент, из-за которого они возмутились. Я знаю, что в Российской империи во времена Столыпина и Путина нам запрещали называться украинцами и уважать свой язык. Но от того, что это политическая сила в XXI веке запрещает мне быть украинцем... я в шоке!

Я в большем шоке от их заявления, чем они от моего. У меня вечная проблема с кагебистами, потому что, как говорит мой знакомый, кагебистами рождаются и умирают», – отметил политик.

В частности, он подчеркнул, что не изменит свою позицию и всегда отстаивал то, что украинцы не должны забывать, что они на своей земле и имеют право гордиться и защищать свой язык, историю и культуру.

«Я помню, что когда был студентом, за нами следили те же гебисты и запрещали быть украинцами и любить Украину. Они не смогли мне запретить быть украинцем в 80-х годах, когда не было независимой Украины, а тем более сейчас. Они мне не запретят защищать свою историю, культуру и язык», – убежден Томенко.

Кроме этого, в отношении национальных меньшинств, экс-нардеп отметил, что он - один из авторов национальной политики в отношении нацменьшинств. И делал все, чтобы они были защищены. Он добавил, что в Украине они больше защищены среди всех европейских стран. И он в дальнейшем хочет, что так и было.

«Крымские татары, коренной народ, единственный после украинцев, имел возможность в Крыму чувствовать себя уверенно, на своей исторической родине. Но национальные меньшинства должны также чтить свой статус граждан Украины и подтверждать это тем, что знают Конституцию и уважают законы страны, в которой живут», – прокомментировал гость программы.

Напомним, что политический аналитик Александр Москалюк считает, что рейтинг Игоря Смешко объясняется запросом на новые лица, «накладкой» электоральных полей с Анатолием Гриценко, от которого избиратели «устали», а также отсутствием дискредитационной кампании.

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