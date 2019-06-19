Тело нардепа Тимчука вывезли из дома

Тело народного депутата Дмитрия Тимчука вывезли из дома, где он жил в Киеве.

Об этом сообщает Укринформ.

В дом к одному из входов подъехал среднего размера автомобиль болотного цвета. Из него один из мужчин, что был в машине, вынул синие носилки и зашел в дом ориентировочно в 17:30.

Впоследствии, в 17:47, тело Тимчука вынесли на этих носилках несколько мужчин, погрузили в машину, и она тронулась.

Добавим, в среду, 19 июня, в Киеве погиб народный депутат, координатор группы «Информационный сопротивление», военный журналист Дмитрий Тымчук. О том, что он выстрелил в себя во время чистки оружия, сообщил его коллега Антон Геращенко в Facebook.

По факту гибели Тимчука открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство).

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