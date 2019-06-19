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Новости » События 19 июня, 2019, 21:15
Смерть Тымчука: Михальчишин отбрасывает две версии

У меня есть сомнения относительно вероятности двух очень популярных версий гибели народного депутата Дмитрия Тымчука. Маловероятными есть версия об умышленном убийстве и о неосторожности при обращении с оружием.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил эксперт по вопросам государственной безопасности Юрий Михальчишин.

Господин Михальчишин рассказал, что много слышал о работе Дмитрия Тымчука, ведь в профессиональных кругах он считался очень грамотным специалистом и крайне неравнодушным человеком. Также эксперт подчеркнул, что сейчас надо исключить те версии, которые озвучиваются и распространяются как сенсационные.

«То, что произошло, является предметом работы специалистов. В частности, сейчас должна быть проведена баллистическая и трассологическая экспертиза, другие необходимые мероприятия», – отметил эксперт.

В частности, по его словам, у него есть сомнения относительно вероятности двух версий гибели народного депутата, которые сейчас очень популярны. Например, он отметил, что версия об умышленном убийстве в собственном доме является маловероятной.

«Версия о неосторожности при обращении с оружием выглядит не слишком реально для офицера, полковника, человека, который в зоне АТО десятки раз проверял оружие, чистил, приводил в боевую готовность и затем обезвреживал. Поэтому, с уважением к личному горю родных Дмитрия, мы должны все же не исключать версию самоубийства. Это обидно, но к сожалению, это случается», – прокомментировал Михальчишин.

Напомним, что в Киеве нашли мертвым координатора группы «Информационное сопротивление» нардепа фракции «Народный фронт» Дмитрия Тымчука.
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Дмитрий ТымчукгибельЮрий МихальчишинКомментарииновости Украиныновости политикисмерть
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