Следователи проводят 13 обысков по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк

В Херсонской области проводят 13 обысков в рамках производств по факту причинения телесных повреждений Екатерине Гандзюк, по делам относительно путепровода, аэропорта, поджога леса, незаконного выделения земельных участков.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

«Всего группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков согласно постановлений следственного судьи. Следственные действия проводятся в рамках производств по факту причинения телесных повреждений Екатерине Гандзюк, по делам относительно путепровода, аэропорта, поджога леса, незаконного выделения земельных участков», – говорится в сообщении.

Отмечается, что генпрокурор подписал специальное поручение на проведение неотложных следственных действий после общего совещания в ГПУ при участии СБУ и Нацполиции.

Напомним, 31 июля на Екатерину Гандзюк напали возле ее дома – неизвестный облил ее кислотой. Она получила химический ожог на около 30% тела – голова, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки, ожог левого глаза.

Дело Екатерины Гандзюк переквалифицировали с «хулиганки» в тяжкие телесные повреждения с целью запугивания.

Нападение в Херсоне на Екатерину Гандзюк – проукраинскую активистку, волонтера, стало одним из элементов развертывания системного антиукраинского террора на юге Украины, заявил в комментарии ИA ZIK народный депутат Украины VII созыва, экс-советник председателя СБУ Юрий Михальчишин, который лично знаком с Екатериной Гандзюк.

О том, что нападение на активистку совершено по заказу местных пророссийских сил, написал юрист Маси Найем.

Как сообщил 18 октября первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, следствие рассматривает две основные версии нападения: профессиональная деятельность Екатерины Гандзюк на должности исполняющей обязанности руководителя аппарата Херсонского городского совета и вторая версия – активная гражданская позиция, а также ее общественная и политическая деятельность как активиста.

Правоохранители установили пятерых человек, причастных к совершению преступления. Среди них – организатор, пособники, исполнитель и водитель. Трое участников преступления, которые не были исполнителями и организаторами, а именно водитель и пособник – пошли на сотрудничество со следствием и дают показания. С ними в рамках следственных действий уже проведен следственный эксперимент.

4 ноября активистка Екатерина Гандзюк – руководитель делами Херсонского горисполкома, советник городского головы Херсона, умерла.

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