СБУ объявила подозрение четырем фигурантам по делу сбития боинга MH-17

Следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины в уголовном производстве, зарегистрированном 17 июля 2014 года по факту сбития пассажирского самолета «Боинг 777» (рейс MH-17) авиакомпании «Малайзийские авиалинии», которое привело к гибели 298 человек, составлено сообщение о подозрении.

Об этом сообщает прессцентр СБУ.

Следовательно, сообщение о подозрении составлены:

гражданину Российской Федерации Гиркину И.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины;

гражданину Российской Федерации Дубинскому С.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины;

гражданину Российской Федерации Пулатову А.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины;

гражданину Украины Харченко Л.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, Bellingcat идентифицировал причастных к катастрофе MH17.

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