Роспуск Рады: Томенко заявил про два лагеря и патовую ситуацию в Конституционном суде

Конституционный Суд не примет никакого решения, но из-за давления общества и ненависть граждан к Верховной Раде не рискнет отменить указ Президента Украины о роспуске парламента.

Это отметил политик Николай Томенко в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK.

Господин Томенко отметил, что сегодня вместо 18 судей, в Конституционном Суде работает 17 судей, ведь Верховная Рада не выполнила своего полномочия не делегировал еще одного судью.

«Конституционный Суд формируется тремя шестерками – 6 судей от Президента, еще 6 – от Верховной Рады, и последнюю шестерку предлагает съезд судей. Для того, чтобы принять решение КС, нужно 10 голосов. И, насколько я понимаю, сегодня возникла патовая ситуация, когда примерно одинаковое количество из них за то, чтобы признать указ Президента неконституционным, и такое же количество против этого. Но 10 голосов нет ни у кого», – пояснил Томенко.

Следовательно, прогнозирует политик, фактически ни одного обязывающего решения КС не примет, а потому избирательная кампания и дальше будет продолжаться.

«В этой ситуации меня больше всего беспокоит то, что появилось много политиков, которые стали в очередь, чтобы записаться в коалицию к Зеленскому, и призывают не выполнять решение Суда, если он признает указ неконституционным. Но я убежден, что какое бы решение не принял Суд, оно должно выполняться.

Мой прогноз, что Конституционный Суд не примет никакого решения, но из-за давления общества и ненависть граждан к Верховной Раде не рискнет отменить указ Президента Украины о роспуске парламента», – считает Николай Томенко.

Напомним, вчера Большая палата Конституционного Суда продолжила рассматривать дела относительно конституционности Указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

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