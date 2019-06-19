Представительница «Слуги народа»: Переговоров с террористами быть не может

Действенность Минского формата была сомнительной, однако его сегодня пытаются реанимировать. Кроме того, продолжается восстановление «нормандского формата» и говорится о вероятном расширение формата диалога подписантами Будапештского меморандума. В то же время, о каких переговорах с террористами не может быть и речи.

Об этом в эфире программы «Не Дебаты» на телеканале ZIK заявила представительница партии «Слуга народа» Анна Коваленко.

Анна Коваленко напомнила, что результаты соцопросов свидетельствуют о том, что большинство украинцев считают, что наибольшей проблемой государства является война, одновременно, о мире на украинских условиях, по ее словам, за последний период в Украине не говорили.

«Логика заключается в том, чтобы сначала восстановить те территории, которые подконтрольны Украине. Речь идет о развитии инфраструктуры, чтобы, например, люди, которые ежедневно пересекают линию разграничения или раз в месяц едут за своими пенсиями или неким социальным обеспечением, видели изменения и видели, как живет независимая и успешная Украина», – отметила Анна Коваленко.

Что же касается оккупированных территорий, заметила она, что сейчас идет речь о восстановлении «нормандского формата», который в последний раз собирался чуть ли не три года назад, сначала на экспертной базе, и это произойдет в июле. А дальше будут встречи на высшем уровне, сказала Анна Коваленко.

«Мы используем любые возможности, в том числе, и Минский формат. Его действенность была сомнительной, но мы пытаемся его реанимировать сегодня. Наши приоритеты – остановить огонь, потому что без остановки огня не может быть никакого диалога. Далее – возвращение наших пленных и похищенных людей РФ. Затем мы можем говорить о выводе этой зоны из рублевой зоны, отмена национализации предприятий», – сказала Анна Коваленко.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущей, о каком диалоге может идти речь, Анна Коваленко объяснила, что прежде всего речь идет о классификации конфликта. Она напомнила, что в судах сейчас идет речь о том, что это – международный конфликт.

«Поэтому диалог происходит между сторонами конфликта. В этом случае – Украина, Россия, Франция, Германия. Возможно, хотелось бы расширить этот формат диалога и включить те страны, которые подписывали с нами Будапештский меморандум, например, Великобританию, США... Переговоров с террористами, как вчера сказал наш Президент, быть не может», – отметила Анна Коваленко.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про два вероятных формата обмена заложников.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.