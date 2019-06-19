Политзаключенного Бекирова вывезли из СИЗО Симферополя в кардиологическое отделение больницы, – дочь

Политзаключенного Эдема Бекирова вывезли в кардиологическое отделение симферопольской больницы.

Об этом сообщила его дочь Элеонора Бекирова в Facebook.

«Моего отца Эдема Бекирова вывезли в больницу в кардиологическое отделение! Выясняем подробности!», – написала дочь Бекирова.

6 июня решением Киевского райсуда Симферополя Бекирову продлен арест до 12 августа.

28 мая адвокат Ислям Велиляев посетил своего подзащитного в СИЗО Симферополя, после чего сообщил о критическом ухудшении состояния его здоровья. По словам Веліляєва, кроме боли в сердце, головной боли, проблемы с поджелудочной железой, онемение ноги, высокого давления и высокого уровня сахара в крови, в Бекирова появились приступы удушья и кашля с кровью.

Бекиров был задержан сотрудниками ФСБ при пересечении адмінкордону в пункте пропуска «Чонгар» 12 декабря 2018 г. Его обвиняют по ч. 2 ст. 222 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, организованные группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 222.1 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, организованные группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса РФ.

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