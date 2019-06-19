Полиция Одесской области нашла тело пропавшей девочки

Тело 11-летней Даши Лукьяненко, пропавшей 13 июня в Ивановцах Одесской области, обнаружили в одном из домохозяйств поселка.

Об этом Национальная полиция сообщила в Facebook в среду, 19 июня.

Согласно заявлению, тело обнаружили во время «отработки территории» в Ивановцах.

«В результате обыска в одном из домохозяйств поселка полицейские обнаружили предварительно тело пропавшей Дарьи Лукьяненко. В настоящее время сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка из выгребной ямы», – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что тело будет направлено на судмедэкспертизу и опознано родственниками.

По данным правоохранительных органов, владельца дома считают главным подозреваемым.

«В настоящее время собственника дома как одного из основных подозреваемых доставляют в отделение полиции на допрос», – сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Как сообщалось, 11-летняя Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы и не вернулась. Ее искали полицейские пяти районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров. Также велись поиски с воздуха.

Открыто уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.