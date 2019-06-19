От «Слуги народа» по Черниговщине выдвигается человек с сомнительным прошлым

Самый богатый из председателей объединенных общин Черниговщины Сергей Гарус выдвигается в депутаты от «Слуги народа».

Как пишут черниговские СМИ, за этим «новым лицом» тянется старая коррупционная история – махинации с землей.

В рядах президентской партии «Слуга народа» всплывает все больше слуг коррупции. Деятельность Сергея Гаруса в Чернигове печально известна. Будучи помощником местного нардепа и начальником коммунального предприятия «Парковка и рынок» Черниговского горсовета, он был задействован в махинациях с землей и других злоупотреблениях, повлекших многомиллионные убытки для бюджета города.

В последние годы черниговские СМИ именуют его «коллекционером земельных участков». Уже в должности председателя Ивановской ОТГ Черниговского района Черниговской области, Сергей Гарус стал фигурантом расследования антикоррупционных органов. Его обвинили в том, что в 2017 и 2018 году в нарушение требований Закона «О предотвращении коррупции» он получил в подарок два земельных участка.

В декларации Сергея Гаруса - миллионы наличными, несколько дорогих машин и гектары земель в лакомых уголках Черниговщины.

Напомним, согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, около 86% граждан готовы были принять участие в голосовании.

По данным опроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия Владимира Зеленского «Слуга народа». Ее готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

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