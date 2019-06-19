live
Aнонси
Ярослав Малий, композитор, соліст «Токіо» і «Мачете» у програмі «Перші Другі» 19.06.19 о 22:30
Ярослав Малий, композитор, соліст «Токіо» і «Мачете» у програмі «Перші Другі» 19.06.19 о 22:30
19 июня, среда
Анонс програми Стежками війни: Ліцензія на війну - 20.06.19, о 23.00
Анонс програми Стежками війни: Ліцензія на війну - 20.06.19, о 23.00
20 июня, четверг
Анонс програми Злий дім за 22.06
Анонс програми Злий дім за 22.06
22 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Экономика 19 июня, 2019, 17:56
Одно из решений по делу Приватбанка НБУ обжаловал в Верховном суде

Национальный банк подал в Кассационный административный суд в составе Верховного суда жалобу на решение судов, которыми отменено распоряжение НБУ о проведении проверки в «Приватбанке» в преддверии его вывода с рынка в 2016 году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, Национальный банк предоставил Верховному суду свои аргументы. В частности, проверка финансовой устойчивости банков, особенно системно важных, не только одно из приоритетных задач регулятора, что является составляющей обеспечения финансовой стабильности в Украине, а и относится к исключительным полномочиям НБУ, закрепленных законом.

«Именно поэтому ни один другой субъект или орган, в том числе и суд, не может вмешиваться в осуществление субъектом властных полномочий своей компетенции, в частности, относительно определения даты и оснований необходимых для проведения внеплановой проверки банков», – отмечают в НБУ.

В НБУ напомнили, что Окружной административный суд Киева 2 марта 2018 года постановил решение, которым был удовлетворен иск бывшего акционера «Приватбанка» кипрской компании Triantal Investments Ltd о незаконности проверки.

Читайте больше новостей на тему: Приватбанк

Читайте больше новости о: Приватбанк
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
новости Украиныновости экономикибанкиНБУПриватбанк
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-19 21:17 :00