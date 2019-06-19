На Холодницкого открыли дело за нарушения в декларациях

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) 10 июня 2019 года открыла дисциплинарное производство относительно руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого за нарушения в электронных декларациях.

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции.

В мае 2019 года Центр противодействия коррупции (ЦПК) подал жалобу в КДКП по факту нарушения Холодницким ряда требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» во время представления электронных деклараций за 2016-2017 годы. Нарушения выявило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) по результатам полной проверки деклараций руководителя САП.

Так, Холодницкий внес в декларацию меньше на 25 тысяч грн-доход от продажи имущества, чем получил на самом деле, указал недостоверную информацию в отношении средств на банковском счете и не указал, что одалживал средства третьим лицам.

В целом сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет 135 тысяч грн. Примечательно, что в декларации за 2017 год были допущены те же самые нарушения, о чем указано в решении НАЗК.

Закон Украины «О прокуратуре» предусматривает, что нарушение представления декларации является основанием для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности. Среди видов наказания – выговор, запрещение повышения или увольнения.

«Руководитель САП Холодницкий очень хорошо разбирается в требованиях представления деклараций, поскольку лично является процессуальным руководителем по уголовным делам, которые расследуются по фактам лжи в декларациях. Поэтому эти нарушения свидетельствуют о пренебрежении Холодницьким законодательством, а сам руководитель САП мог легкомысленно надеяться, что через занимаемую им высокую должность не получит наказание», – говорит юрист ГПК Андрей Савин.

Проверку Холодницкого будет осуществлять член КДКП Валерий Архипов. Она продлится в течение двух месяцев и при необходимости может быть продлена еще на месяц.

К слову, Комиссия довольно часто становилась именно на сторону некоторых прокуроров, которые занимали руководящие должности, спуская им с рук многочисленные нарушения. Так происходило и с Холодницким.

Год назад КДКП, несмотря на грубые нарушения в действиях Холодницкого, вместо увольнения наказала его лишь выговором. Проверка проводилась за скандальные «аквариумные пленки», на которых удалось зафиксировать ряд дисциплинарных нарушений руководителя САП. Зато, прокурорская комиссия приняла очень манипулятивное решение.

Кроме того, в 2017 году КДКП также «простила» Холодницкого за другое нарушение. Активисты жаловались в КДКП-за того, что руководитель САП намеренно пропустил срок подачи в суд иска о возвращении государству газовых месторождений, которые принадлежат компании Николая Злочевского – бывшего министра экологии времен Януковича. Тогда комиссия прокуроров не увидела дисциплинарного проступка в действиях Холодницького, из-за которого государство потеряло возможность вернуть газовые месторождения.

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