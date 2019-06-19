На Донбассе погиб 24-летний морской пехотинец из 35-й отдельной бригады

Сегодня, 19 июня, во время обстрела от множественных осколочных ранений погиб наводчик отделения морской пехоты матрос Александр Ляшок.

Об этом сообщает в Facebook 35 отдельная бригада морской пехоты.

«Сегодня, 19 июня, во время обстрела со стороны противника от множественных осколочных ранений погиб наш боевой побратим, наводчик отделения морской пехоты матрос Ляшок Александр Иванович.

Он был веселым товарищем, верным другом, молодым, задорным, сильным духом мужчиной, которому навсегда останется 24 года.... Ты настоящий морпех, ты в наших сердцах и с нами в строю, покойся с миром, воин....», – говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе стреляют все больше, ранены бойца ВСУ.

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