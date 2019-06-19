Маасикас заменит Хюга Мингарелли на должности посла ЕС в Украине

Эстонский дипломат Матти Маасикас осенью заменит Хюга Мингарелли на должности посла ЕС в Украине.

Об этом говорится в статье Европейской правды «Эстонец, историк, марафонец: знакомьтесь, новый посол Евросоюза в Украине».

В статье отмечается, что замена посла является плановой и не связана ни с европейскими, ни с украинскими выборами.

О назначении нового посла дипломатам стало известно в начале июня. Информацию о том, что решение по руководителю стратегически важной дипмиссии в Украине является окончательным, «Европейской правде» подтвердили сразу несколько источников.

«Новым послом ЕС в Украине станет эстонец Матти Маасикас. Его кандидатура одобрена как на уровне ЕС, так и в Киеве», – говорится в статье.

Будущий посол настоящее время является заместителем министра иностранных дел Эстонии, и львиную долю своей карьеры проработал на собственное государство. С 2011 до 2016 года он возглавлял представительство Эстонии в Евросоюзе, а затем вернулся в Таллинн на должность заместителя министра по европейским вопросам.

«Последний период был особенным: в 2017 году Эстония председательствовала в Евросоюзе и была ответственной за подготовку повестки дня большинства заседаний Совета ЕС. Маасикас координировал этот процесс из Таллинна», – говорится в статье.

В целом же на дипломатическую службу Маасікас перешел в 2001 году – сразу на должность посла Эстонии в Финляндии. В 2005 году его назначили послом в РФ, однако доехать до Москвы дипломат не успел за назначение генеральным секретарем в МИД Эстонии.

Также Матти Маасикас в прошлом работал в умеренно националистической партии и выступал за жесткий подход ЕС в отношении РФ.

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