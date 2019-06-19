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Новости » Политика 19 июня, 2019, 21:30
Кучма рассказал, при каком условии можно отменить «блокаду ОРДЛО»

Отменить ограничения по ОРДЛО возможно лишь тогда, когда украинские активы вернутся в украинское правовое поле.

Такое его заявление передает пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО относительно введения торговых ограничений по отношению к ОРДЛО», – пишет она.

«Для существенного прогресса в работе ТКГ нужна политическая воля лидеров стран Нормандской четверки. Такая встреча могла бы дать существенный импульс для прогресса по всем направлениям реализации Минских соглашений», – добавила Олифер.
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