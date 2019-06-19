Концерты вместо гречки. Эксперты уверяют, что кандидаты играют на эмоциях

Перед парламентскими выборами кандидаты начали массово устраивать бесплатные концерты. Кто-то открыто заявляет, что это – агитация, а кто-то открещивается. Но, по словам экспертов, преимущественно невозможно доказать, что это подкуп.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

В одном из столичных дворов состоялся мини-концерт прямо под окнами многоэтажек. И большинство из жителей даже не догадывались, по какому поводу праздник. Но потом стало понятно – это один из кандидатов в депутаты, который будет баллотироваться по мажоритарке, делает такие творческие подарки киевлянам.

Председатель Комитета избирателей Алексей Кошель рассказывает, что президентская кампания возобновила запрос на веселую и развлекательную политику. Поэтому перед парламентскими выборами натолкнуться на такие мероприятия несложно.

«Людям всегда хочется видеть праздник, хочется видеть радость, эмоции. Поэтому даже если третьесортный поп-исполнитель приезжает в мажоритарный округ – это уже становится определенным событием», – рассказал глава КИУ.

А особенно, если такие концерты проводят в небольших населенных пунктах. Там запрос еще больше, говорит политтехнолог Борис Тизенгаузен.

«Во время каждой избирательной кампании начинают ездить с концертами по селам и городам. Потому что в небольших населенных пунктах, например, куда в основном никто не приезжает, является большим праздником. И поэтому ассоциируют кандидата с чем-то хорошим», – рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Именно на эмоциях сейчас и играют кандидаты. Технология прямого подкупа теряет свою эффективность, и гречкой избирателя уже не купишь, говорят эксперты. Например, в начале двухтысячных эффект от конвертов с деньгами или от гречки достигал примерно 90%, то есть почти все «купленные» голосовали «за». В современном же мире эта цифра снизилась почти вдвое. Поэтому кандидаты выбрали хитрішу форму.

«Концерты – это точно такая же форма подкупа, как гречка, как продовольственные наборы или конверты с деньгами. Вас просто банально покупают», – отметил Кошель.

Но в одном случае покупают деньгами или товарами, в другом – бесплатными поездками, скажем, паломническими турами, турами отдыха для детей. Хотя бесплатные услуги досуг такой же подкуп. Что же до закона, то формально его не нарушили.

«Трудно сказать, что это подкуп. Если два мероприятия развести и сказать, что первая часть – просто концерт, а вторая часть выступления кандидата, то кто хочет – остается, а кто хочет – нет. Тогда это уже не будет считаться подкупом», – отметил Тизенгаузен.

Сами же избиратели к такой агитации относятся критически. Говорят, на их выбор это вряд ли повлияет.

«Я не знаю, за кого буду голосовать, еще думаю», – сказала киевлянка.

Поэтому главное – не давать воли эмоциям. Эксперты считают, лишь изучив политическую программу, можно решить голосовать или не голосовать за кандидата.

Напомним, с начала избирательной кампании в Верховную Раду в полицию поступило 14 сообщений о нарушениях в избирательной сфере, открыто два уголовных производства.

Ирина Зимен, Алексей Осавчук, Максим Шаргородский, «Первые о главном»

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