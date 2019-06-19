live
Aнонси
Ярослав Малий, композитор, соліст «Токіо» і «Мачете» у програмі «Перші Другі» 19.06.19 о 22:30
Ярослав Малий, композитор, соліст «Токіо» і «Мачете» у програмі «Перші Другі» 19.06.19 о 22:30
19 июня, среда
Анонс програми Стежками війни: Ліцензія на війну - 20.06.19, о 23.00
Анонс програми Стежками війни: Ліцензія на війну - 20.06.19, о 23.00
20 июня, четверг
Анонс програми Злий дім за 22.06
Анонс програми Злий дім за 22.06
22 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Экономика 19 июня, 2019, 18:59
Кабмин выделил почти 33 миллиона на международный аудит Укроборонпрома

Кабинет министров Украины выделил 32,5 млн грн на международный аудит Государственного концерна «Укроборонпром».

Такое решение было принято на заседания правительства, сообщает Укринформ.

«Мы вынуждены вносить изменения в вопросы международного аудита Укроборонпрома. Скорректировали сумму до 32,5 млн грн. Говорю твердо: аудиту Укроборонпрома – быть. Мы на этом настаиваем и профинансируем процесс», – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

В пятницу, Кабинет министров Украины отменил собственное решение о выделении 32 миллионов гривен на международный аудит Государственного концерна «Укроборонпром», поскольку тогда возникла потребность пересмотреть и уточнить сумму такой поддержки.

22 мая Гройсман заявил, что Кабинет министров выделяет 32 миллиона гривен на финансовый аудит ГК «Укроборонпром».

Пятый Президент Украины Петр Порошенко инициировал аудит госконцерна «Укроборонпром» с участием международных экспертов после обнародования журналистского расследования о коррупции в оборонной сфере.

16 марта Порошенко подписал указ, которым ввел в действие соответствующее решение СНБО от 6 марта «О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа», в котором говорится о аудит Укроборонпрома.

26 апреля в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает ликвидировать ГК «Укроборонпром» и определить полномочия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики.

Генеральный директор Укроборонпрома Павел Букин заявил о готовности к аудиту.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
УкраинаКабминновости Украиныновости экономикиУкроборонпром
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-19 21:16 :54