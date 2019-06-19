Гибель нардепа Тимчука: В полиции прокомментировали обстоятельства трагедии

Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства гибели нардепа Дмитрия Тимчука, которого нашли с огнестрельным ранением. Сейчас, пока идут все экспертизы, не берутся конкретизировать, действительно ли это было убийством по неосторожности.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, рассказал начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Он рассказал: в 12:15 в милицию поступила информация о трупе мужчины с огнестрельным ранением. Патрульная полиция и следственно-оперативная группа выехали по этому адресу. Информация подтвердилась.

«Визуально является огнестрельное ранение, что-то более конкретизировать сейчас не можем. Продолжаются следственные действия, осмотр места происшествия, там есть судебно-медицинские эксперты, эксперты-криминалисты. Они устанавливают более подробную картину», – рассказал Крищенко.

Кроме того, следователи опрашивают соседей, всех, кто знал потерпевшего.

«Уже есть уголовное производство по статье №115, это умышленное убийство. Все расследуется ГУ Нацполіції в Киеве», – прокомментировал начальник киевской полиции.

Он подчеркнул: после проведения следственных действий можно будет более детально конкретизировать это было убийство по неосторожности или преступление.

«До окончания осмотра происшествия версии не строятся», – отметил Крищенко.

«Полицию вызвала женщина, которая в то время находилась в квартире. Сейчас мы выясняем их отношения», – добавил Андрей Крищенко.

Как сообщалось ранее, Антон Геращенко сообщил, что в Киеве нашли мертвым координатора группы «Информационный сопротивление» нардепа фракции «Народный фронт» Дмитрия Тимчука. По предварительной информации он застрелился, когда чистил наградное оружие.

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