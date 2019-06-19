Экспертная группа по вопросам языковой политики призвала власть не трогать закон о языке

Экспертная группа по вопросам языковой политики призвала власть не делать ревизию закона «О функционировании украинского языка как государственного» и разъяснить нормы закона населению.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

«Сегодня мы являемся свидетелями и участниками неоднозначных дискуссий, которые разворачиваются в СМИ относительно закона Украины о функционировании украинского языка как государственного. Тревожные заявления и ревизионистские призывы относительно этого закона звучат от представителей окружения Президента. В связи с этим есть очень серьезная опасность очередного реванша в этой сфере и «отката» назад», – отметил председатель Экспертной группы Павел Розенко на заседании.

Кроме того, министр призвал власти провести широкую информационную кампанию по разъяснению норм закона.

«Только донесение правдивой информации относительно норм закона даст возможность объединить всех граждан Украины, не допустить реванша и противодействовать информационным манипуляциям политиканов, которые в очередной раз, искусственно раздувая языковой вопрос, рвутся к власти», – подчеркнул он.

Также сообщается, что Экспертная призвала президента Владимира Зеленского и все политические партии «воздержаться от действий, которые могут нивелировать реализацию закона или привести к его ревизии».

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