Экологическое бедствие на Львовщине. Внутренние органы свиней выбросили в местный водоем

На Яворовщине местные активисты поймали на горячем, как работники производства сбрасывают в карьер животные остатки. Из-за такой халатности, уверяют, загрязнился водоем.

Об этом шла речь в эфире программы новостей «Первые о главном. Львов» на телеканале ZIK.

Огромный карьер в Яворове, где когда-то добывали серу, облюбовали местные жители. На нем рыбачат и плавают. Но несколько дней назад местные зафиксировали, как из автомобиля мужчины выгружают ящики с потрохами свиней и выбрасывают прямо в воду. Местный активист Николай сразу узнал работников здешнего предприятия, что уже больше года занимается убоем свиней.

«Но это был не корм, а непереваренная животная пища, вонь ужасная, вокруг летали мухи. Я попросил, чтобы они больше сюда это не везли. И они пообещали, что больше так делать не будут», – сказал житель села Новый Яр Николай Мотыль.

Но уже на следующий день в кустах неподалеку карьера местные жители нашли свежую кучу отходов. Сейчас туда подойти крайне тяжело едкий смрад, а вокруг кишат опарыши.

На деятельность того же предприятия жалуется и госпожа Стефания. Женщина уверяет, что работники сбрасывают отходы производства и возле ее дома.

«Они ночью вывозят, утром, поздно вечером, и смрад стоит невозможный. Я ходила к ним, но ворота закрыты и не возможно попасть в середину», – рассказала жительница села Новый Яр Стефания.

Когда журналисты сами наведались на предприятие, из проходной выглянул охранник. Он заверил, что руководства на месте нет, поэтому и отвечать на вопросы некому. Но признался, что после того, как активисты распространили в сети информацию о сбросе отходов, на предприятии неспокойно.

Главный экоинспектор Львовщины Николай Маланич отметил, что пока нет подтверждения, что непредприниматели стали основным загрязнителем.

«Мы мониторим ситуацию и в любом случае будем проводить мероприятия по предотвращению загрязнения. Также отобрали пробу воды, и с нами были представители Держпродспоживслужби и рыбный патруль, которые тоже проводят соответствующие мероприятия», – прокомментировал глава экоинспекции Львовщины Николай Маланич.

Результаты экспертизы экоинспекторы пообещали обнародовать на сайте в течение недели. Тем временем местные жители намерены пикетировать предприятие и профильные ведомства, если останки животных в дальнейшем будут сбрасывать в окружающую среду.

Напомним, на месте ДТП машины, которая перевозила яд у реки Рось, уровень гербицидов превысил норму в 200-600 раз.

Анна Мартыщук, Виталий Несмих, «Первые о главном. Львов»

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