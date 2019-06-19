Досрочных выборов не будет, – Чаплыга выразил убеждение и назвал причину

Денег на избирательную кампанию никто особо не заметил, фактически – их нет. А если деньги «не ходят», то это означает, что выборы происходят несколько виртуально.

Это заявил политический консультант Михаил Чаплыга в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Эксперт подтвердил, что в случае, если Конституционный Суд признает Указ Президента Украины о роспуске парламента неконституционным, то избирательные средства должны вернуться в бюджет. Но понятно, что без тех денег, которые уже потратили на агитацию.

«Замечу, что много политических партий уже сняли бронирования на рекламные борды, а это означает, что избирательная кампания приостанавливается. Политические консультанты между собой довольно тесно общаются, и мне известно, что денег на кампанию никто особо не заметил, фактически – их нет. А если деньги «не ходят», то это означает, что выборы происходят несколько виртуально», – отметил Чаплыга.

Если же посмотреть на сайте ЦИК, количество зарегистрированных депутатов, добавляет аналитик, то по сравнению с предыдущими выборами в соответствующий промежуток времени до дня выборов, зарегистрированных очень мало.

Но несмотря на такие данные, признает эксперт, заметным остается спешка в политическом процессе, поскольку выборы пытаются провести как можно быстрее.

«Если спешно провести выборы, например, завтра или через месяц, то мы получим монопартию. Однако я хочу видеть в парламенте в течение следующих пяти лет разное представительство политических сил. Поскольку в противном случае, будет ли тогда этот парламент легитимным?» – отметил Михаил Чаплыга.

Напомним, ЦИК сообщила, какие партии зарегистрировала на внеочередные парламентские выборы.

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