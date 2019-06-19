Бундестаг рассмотрит вопрос признания Германией Голодомора геноцидом украинцев

За несколько месяцев петиционная комиссия будет голосовать относительно вынесения вопроса признания Германией Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа на рассмотрение Бундестага.

Об этом говорится в официальном письме от Секретариата петиционной комиссии Бундестага, сообщила инициатор сбора подписей под петицией в Бундестаг о Голодоморе Наталья Ткачук в Facebook.

«Только что получила официальный ответ от секретариата петиционной комиссии Бундестага по нашей петиции о признании Германией Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев», – написала она.

Ткачук напомнила, что за месяц нам удалось собрать более 73 тыс. подписей.

«Коротко скажу о дальнейших шагах. Секретариат петиционной комиссии сообщает, что сейчас готовится предложения в решение петиционной комиссии. По сути речь идет о том, что за несколько месяцев (видимо, после парламентских каникул) петиционная комиссия будет голосовать за то, выносить вопрос признания Германией Голодомора на рассмотрение Бундестага или нет», – отметила Наталья.

С ее слов, в составе петиционной комиссии 28 депутатов. Ткачук призвала обращаться к ним письмом, звонком в офис, во время встречи в округе. Она также призвала распространять брошюры о Голодоморе на немецком языке среди знакомых.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.