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Новости » События 19 июня, 2019, 21:55
Боевики стреляли вблизи четырех населенных пунктов

С начала суток российские оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, в результате чего один украинский боец погиб и один был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – говорится в вечерней сводке.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» осуществлено три обстрела позиций Объединенных сил. В частности, вблизи Новотроицкого украинских военных оккупанты обстреливали с направления Докучаевска из гранатометов различных систем; в районе Лебединского, - с направления Саханки, – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в Марьинке, - с направления Луганского, – из стрелкового оружия.

Один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Здесь боевики из автоматических гранатометов вели огонь по украинским позициям вблизи Новозвановки по направлению Калинового.

«В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются», – заявляют в пресс-центре.
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боевикиУкраинановости УкраиныООС
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