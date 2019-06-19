Баласинович: Если бы Вакарчук быстрее пошел в политику, стал бы Президентом

Если бы Вакарчук пошел в большую политику еще несколько месяцев назад, возможно, он был бы Президентом.

Такое мнение в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK высказала председатель Васильковского райсовета, екскандидат в депутаты Верховной Рады Наталья Баласинович.

Комментируя рейтинги партии бывшего Президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», Наталья Баласинович отметила, что причиной падения рейтинга партии может быть то, что политсила Святослава Вакарчука «Голос» наращивает мышцы.

«Партия «Голос» растет. Мы где-то в одном электоральном поле находимся. Это Западная Украина. В «Голосе» тоже есть много патриотических лозунгов, они работают фактически на нашей территории», – отметила госпожа Баласинович.

Ведущая спросила, почему «Голос» и «Европейская солидарность» не объединились и не пошли вместе на парламентские выборы. В ответ Наталья Баласинович призналась, что не имеет об этом информации.

«Мне вообще не известно, велись ли разговоры о таком объединении», – добавила гостья программы.

Также политик выразила мнение, что Святослав Вакарчук поздно принял решение идти в большую политику.

«Ему стоило пойти раньше. Возможно, у него был бы больший шанс. Если бы он пошел в большую политику еще несколько месяцев назад, возможно, был бы Президентом», – предположила Наталья Баласинович.

Как известно, председателя Васильковского райсовета Киевской области Наталью Баласинович исключили из избирательного списка «Европейской солидарности». Баласинович объясняет, что самостоятельно приняла такое решение, чтобы не портить репутацию партии скандалом, который касается исключительно ее семьи.

Также напомним, что из списка «Слуги народа» исключили уже как минимум 7 кандидатов.

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