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Новости » Политика 19 июня, 2019, 19:39
Александру Ефремову продлили арест

Бывшему руководителю парламентской фракции «Партии регионов» Александру Ефремову продлили срок содержания под стражей до 17 августа.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Генпрокуратуру.

«Старобельским районным судом Луганской области продлена мера пресечения (содержание под стражей) обвиняемому В.Ефремову еще на 2 месяца, до 17.08.2019 включительно», – говорится в сообщении.

Напомним, ГПУ обвиняет Ефремова в государственной измене, совершении умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины, организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации «ЛНР», организации захватов зданий, где располагались Луганская облгосадминистрация и УСБУ в Луганской области.

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту перед вылетом в Австрию, арестовали на следующий день. С тех пор он находится в СИЗО – сначала в киевском, а затем в Старобельске на Луганщине.

На последнем заседании Старобельский районный суд Луганской области продлил срок ареста Ефремова до 22 июня 2019 года, отказавшись выпустить его под домашний арест.
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новости политикиГПУ Александр Ефремов новости Украины
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2019-06-19 21:15 :31