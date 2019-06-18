«Золотая маршрутка»: На Ровенщине пассажиры подрались за место в автобусе

На Ровенщине пассажиры рейса Ровно-Березно устроили массовую драку через переполненный автобус.

Об этом сообщает Типичное Ровно.

«Драка в маршрутке «Ровно – Березно» - за то, что пьяный мужчина с женщиной и детьми не пускал пассажиров в маршрутку, аргументируя это тем, что в маршрутке много людей», – говорится в сообщении.

На видео видно, как мужчины и женщины массово дерутся возле маршрутки, в частности, дубася друг друга сумками.

Мирить дерущихся пришлось водителю. Наконец он разместил всех пассажиров в маршрутке и довез до пункта назначения.

В соцсети люди шутят, говоря, что это, наверное, «золотая маршрутка», в которую все хотят попасть.

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