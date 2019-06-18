ZIK готовится к переформату

«ZIK. Объединяем страну» – с новым слоганом телеканал ZIK начинает свое переформатирование.

Генеральным директором телеканала ZIK после смены собственника стала известная продюсер, руководитель «Интер медиа продакшн» Наталия Витрук.

Наталия Витрук

«Возглавить ZIK для меня новый профессиональный вызов. Я рада присоединиться к команде специалистов канала и начать строить медиаплощадку будущего. Многое сделано, но многое также еще впереди. Это будет социально ответственный телеканал, поскольку нашим слоганом становится «ZIK. Объединяем страну», – говорит новоназначенная директор ZIKа Наталья Витрук.

В свою очередь функции шеф-редактора телеканала ZIK возложены на Дарию Гордийко, которая раньше работала выпускающим редактором NewsOne и шеф-редактором ток-шоу на «Прямом».

Дарья Гордийко

Даниил Никуленко, который до этого занимал должность шеф-редактора медиа-холдинга ZIK, поднимется на должность заместителя генерального директора телеканала.

Даниил Никуленко

Одним из новых лиц телеканала ZIK будет ведущий Василий Апасов, который уже сегодня выйдет в эфир со своим авторским проектом.

Василий Апасов

Команда ZIKа интенсивно работает над преобразованием сетки вещания, разработкой нестандартных проектных форматов и рядом ток-шоу, их максимально быстрым запуском в эфир.

По обновленной концепции ZIK станет едва ли не единственным каналом, который будет «сшивать» страну – объединять украинцев от Одессы к Полтаве, от Мариуполя к Ивано-Франковску, от Черновцов к Харькову, от Николаева к Чернигову... Полярные точки зрения, постоянная связь с регионами, живые дискуссии, авторитетные мнения о будущем Украины – сегодняшняя миссия ZIK.

Телеканал ZIK открыт для сотрудничества. Присылайте свои резюме на почту vacancy@zik.ua

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.