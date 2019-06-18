ZIK готовится к переформату

«ZIK. Объединяем страну» – с новым слоганом телеканал ZIK начинает свое переформатирование.
Генеральным директором телеканала ZIK после смены собственника стала известная продюсер, руководитель «Интер медиа продакшн» Наталия Витрук.
«Возглавить ZIK для меня новый профессиональный вызов. Я рада присоединиться к команде специалистов канала и начать строить медиаплощадку будущего. Многое сделано, но многое также еще впереди. Это будет социально ответственный телеканал, поскольку нашим слоганом становится «ZIK. Объединяем страну», – говорит новоназначенная директор ZIKа Наталья Витрук.
В свою очередь функции шеф-редактора телеканала ZIK возложены на Дарию Гордийко, которая раньше работала выпускающим редактором NewsOne и шеф-редактором ток-шоу на «Прямом».
Даниил Никуленко, который до этого занимал должность шеф-редактора медиа-холдинга ZIK, поднимется на должность заместителя генерального директора телеканала.
Одним из новых лиц телеканала ZIK будет ведущий Василий Апасов, который уже сегодня выйдет в эфир со своим авторским проектом.
Команда ZIKа интенсивно работает над преобразованием сетки вещания, разработкой нестандартных проектных форматов и рядом ток-шоу, их максимально быстрым запуском в эфир.
По обновленной концепции ZIK станет едва ли не единственным каналом, который будет «сшивать» страну – объединять украинцев от Одессы к Полтаве, от Мариуполя к Ивано-Франковску, от Черновцов к Харькову, от Николаева к Чернигову... Полярные точки зрения, постоянная связь с регионами, живые дискуссии, авторитетные мнения о будущем Украины – сегодняшняя миссия ZIK.
Телеканал ZIK открыт для сотрудничества. Присылайте свои резюме на почту vacancy@zik.ua