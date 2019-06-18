Жара в Украине будет держаться и в дальнейшем, – прогноз погоды

В Украине в среду, 19 июня, сохранится жара с дневной температурой 26-32°, на высокогорье Карпат 20-25°.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

«19 июня переменная облачность. Ночью на Закарпатье, днем в западных, южных и восточных областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с», – говорится в сообщении.

Температура ночью составит 15-20°, на юге Одесской области до 23°; днем 26-31°, в южной части до 34°, на высокогорье Карпат 20-25°.

В течение 20-21 июня сохранится переменная облачность. В западных областях кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, град; на остальной территории без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/сек.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей 19-24°; днем 28-33°, на юге и востоке страны 31-36°.

В следующие два дня, 22-23 июня, погода не изменится. В западной части кратковременный дождь, гроза; температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

На остальной территории страны без осадков, лишь 23 июня в северных областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, на юге и востоке страны до 36°.

В Киеве и Киевской области 19 июня осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3-8 м/сек.

Температура ночью в столице 18-20°, днем 28-30°; по области ночью 15-20°, днем 26-31°.

В течение 20-21 июня в Киеве будет без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.

Осадков в столице синоптики не обещают и 22 июня. В то же время 23 июня местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью составит 16-21°, днем 29-34°.

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