Зеленский рассказал, чем он похож на Голобородько

Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в связях с олигархами.
Об этом он заявил в интервью немецкому таблоиду Bild накануне визита в ФРГ, который происходит 18 июня, передает Укринформ.
По его словам, нынешняя президентская команда включает профессионалов, которые не имеют никакого коррупционного бекграунда и связей со старыми элитами, олигархами или любой частью старых элит».
Глава государства отметил, что это люди, которым он доверяет, потому что работал с ними в бизнесе и в политической кампании, люди, которые доказали, что им можно доверять, которые преданы Украине.
При этом Зеленский пообещал, что если кто-нибудь из команды попадет под подозрение в причастности к коррупции, то его пути с такими людьми сразу разойдутся.
Отвечая на вопрос о его схожести с героем сериала «Слуга народа» президентом Голобородько, Зеленский отметил, что он – «такой же искренний», как Василий Голобородько.
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