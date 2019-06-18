Заступился: Представитель Зеленского в ВР призвал депутатов «с уважением» относиться к Президенту

При желании, есть целый ряд процедур, которые помогут ВРУ решить срочные вопросы. Поэтому важно, чтобы Рада занималась своими обязанностями и с уважением относилась к порядку реализации компетенций Президента Украины.

Об этом в кулуарах парламента, которые транслировал телеканал ZIK, заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

«Все предыдущие попытки провести кадровые решения, согласно возможностей Президента, ВРУ не воспринимала. Дело в том, что на все должности есть по несколько специалистов, которые предварительно прошли собеседование», – говорит представитель Президента в ВР.

Владимир Зеленский действует в рамках закона, а не с точки зрения навязанной политической целесообразности, подчеркивает Руслан Стефанчук.

«Закон не предусматривает, что ВРУ может выдвигать пожелания относительно кандидатур, которые назначает Президент», – заявляет представитель Зеленского.

Руслан Стефанчук обращает внимание на ход событий вокруг Конституционного Суда в деле законности проведения досрочных парламентских выборов.

«Еще 5 июня мы обратились в ВРУ с необходимыми документами, чтобы Конституционный суд имел все материалы дела. Однако мы получили отписку о том, что подготовка документов требует продлении срока исполнения. Есть попытка затянуть процесс. Мы готовим юридическую позицию о том, что досрочные выборы целесообразны», – говорит Руслан Стефанчук.

Однако Президент Украины выполнит любое решение Конституционного Суда, уверяет Руслан Стефанчук.

«Мы просили в ВРУ документы по пяти пунктов. Среди них информация о составе фракций, сценограммы заседаний, технические вопросы. К сожалению, для нас создали непонятные процедурные препятствия», – говорит представитель президента.

Руслан Стефанчук считает, что Верховная Рада не уважает компетенций Президента.

«Я не «влезаю» в компетенцию ВРУ, но знаю, что при наличии желания есть целый ряд процедур, которые помогут решить срочные вопросы. Аналогично, я бы хотел, чтобы ВРУ с уважением относилась к порядку реализации компетенций Президента», – отмечает эксперт.

Он отмечает: все инициативы Президента Украины – важные. Совсем другой вопрос в том, как на них реагирует Верховная Рада.

«Мы надеялись, что в повестку дня включат наши инициативы, в частности, об импичменте, предоставление возможности голосовать военным. Все инициативы президента — важны. Вопрос в том, как их расценивает ВРУ», – добавляет Руслан Стефанчук.

Напомним, КСУ сегодня продолжит заседание по роспуску Верховной Рады.

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